Vladimir Nikolaev (Vavaca) by education is an artist, engaged in interior design and photography. Lives and works in Moscow.

“Фотографирую всю жизнь, первый фотоаппарат Смена 8 в пятом классе. Теперь Canon 5D и Hasselblad H4D, но Сменой бы с удовольствием поснимал, да нет уже ничего из той жизни, ни увеличителя, ни ванночек, ни Смены.

По образованию художник, занимаюсь дизайном интерьеров, фотографией в профессиональных целях.

До сих пор восторгаюсь, когда вижу фотографии, снятые на пленку и невероятно уважаю людей, которые делают это. Сам я не такой, в технике люблю все новое. И все-таки пленочно-виниловый мир был прекрасен.

До сих пор вдохновляюсь американскими фотографами 60-х-70-х годов. Один Аведон чего стоит! Многие меня не поймут, но особая любовь у меня к Бобу Гуччоне. Как он классно снимал, да еще ореол запретности оттенял казавшийся идеальным глянцевый мир.

Фотографирование людей – утоление жажды творчества. Люблю фотошопить. Душа лежит творить в жанре ню, люблю красоту, а красивее женщины нет ничего на свете”

Красивое «Ню» Владимира Николаева: