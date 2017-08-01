Art Nude,

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Vladimir Nikolaev (Vavaca) by education is an artist, engaged in interior design and photography. Lives and works in Moscow.

“Фотографирую всю жизнь, первый фотоаппарат Смена 8 в пятом классе. Теперь Canon 5D и Hasselblad H4D, но Сменой бы с удовольствием поснимал, да нет уже ничего из той жизни, ни увеличителя, ни ванночек, ни Смены.
По образованию художник, занимаюсь дизайном интерьеров, фотографией в профессиональных целях.
До сих пор восторгаюсь, когда вижу фотографии, снятые на пленку и невероятно уважаю людей, которые делают это. Сам я не такой, в технике люблю все новое. И все-таки пленочно-виниловый мир был прекрасен.
До сих пор вдохновляюсь американскими фотографами 60-х-70-х годов. Один Аведон чего стоит! Многие меня не поймут, но особая любовь у меня к Бобу Гуччоне. Как он классно снимал, да еще ореол запретности оттенял казавшийся идеальным глянцевый мир.
Фотографирование людей – утоление жажды творчества. Люблю фотошопить. Душа лежит творить в жанре ню, люблю красоту, а красивее женщины нет ничего на свете”

Красивое «Ню» Владимира Николаева:

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

Lovely Art Nude by Vladimir Nikolaev

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