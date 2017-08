Like Photo Vide on Facebook:

Moscow amateur photographer Pavel Shapovalov loves women and take pictures when all the stars converge, beautiful shots are obtained. After Pavel began to study photography, he began to look at the world with different eyes and this gives him tremendous pleasure.

Московский фотограф-любитель Павел Шаповалов любит женщин и фотографировать, когда сходятся все звезды, получаются красивые снимки. После того как Павел начал заниматься фотографией, на мир он стал смотреть другими глазами и от этого получает колоссальное удовольствие.

“Фотограф любитель, мне нравится это слово, я люблю женщин и фотографию, а еще когда сходятся все звезды вроде что то получается.

Иногда просят поучить, я отвечаю что сам еще учусь и буду это делать ровно столько сколько буду держать фотоаппарат в руках.

После того как начал заниматься фотографией, на мир стал смотреть другими глазами и это не литературный штамп это действительно так, и от этого получаю колоссальное удовольствие”.

Красивое «Ню» Павла Шаповалова: